Englisches Finale in der Europa League bleibt möglich

Vier Mannschaften können noch vom Gewinn der Europa League träumen. Mit dabei sind noch zwei Teams aus der Premier League.

(dpa) - Manchester United, der FC Villarreal, die AS Rom und der FC Arsenal ohne seinen an Malaria erkrankten Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang sind ins Halbfinale der Europa League eingezogen.

Auch ohne den Stürmer gewann der Premier-League-Club aus London am Donnerstagabend bei Slavia Prag mit 4:0, nachdem es im Hinspiel in England lediglich ein 1:1 gegeben hatte. Pepe (18.'), Saka (24.') sowie Lacezette (21.' Foulelfmeter, 77.') mit einem Doppelpack besiegelten das Weiterkommen.

Manchester United ließ sich nach dem 2:0-Hinspielsieg beim FC Granada aus Spanien nicht mehr überraschen und feierte einen 2:0-Heimerfolg. Cavani hatte das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer in der 6.' in Führung gebracht. Den Schlusspunkt setzte Granadas Vallejo (90.') mit einem Eigentor.



AS Rom schaltet Ajax Amsterdam aus

Die AS Rom nutzte die gute Ausgangsposition durch das 2:1 im Heimspiel bei Ajax Amsterdam und erreichte das Halbfinale durch ein 1:1 im eigenen Stadion. Brobbey hatte die Niederländer in der 49.' in Führung gebracht. Dzeko beendete mit seinem Treffer in der 72.' zum Ausgleich das Bangen der Römer ums Weiterkommen.

Souverän meisterte der FC Villarreal die Viertelfinal-Hürde Dinamo Zagreb. Die Spanier gewannen das Rückspiel mit 2:1, nachdem sie bereits das erste Duell mit 1:0 für sich entschieden hatten. Alcacer (36.') und Gerard (43.') trafen für den Gastgeber. Orsic (74.') gelang nur noch der Anschluss für die Kroaten.



In den Halbfinals am 29. April und 6. Mai trifft Manchester United auf AS Rom, Villarreal spielt gegen den FC Arsenal. Das Endspiel findet am 26. Mai im polnischen Gdansk statt.

