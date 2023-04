Nach 30 Spielen ohne Niederlage hat Sarina Wiegman die erste Pleite als Trainerin der Lionesses kassiert.

Fußball

Englands Fußballfrauen sind doch nicht unbesiegbar

Nach 30 Spielen ohne Niederlage hat Sarina Wiegman die erste Pleite als Trainerin der Lionesses kassiert.

(SID/ak) – Jede Serie geht einmal zu Ende, so auch die der englischen Frauen-Nationalmannschaft. Die Mannschaft von Trainerin Sarina Wiegman verlor am Dienstag nach 30 Begegnungen ohne Niederlage erstmals wieder ein Länderspiel.

„Ich bin nicht beunruhigt. Ich mache mir nicht so schnell Sorgen“, sagte die Niederländerin nach dem 0:2 (0:1) der Lionesses gegen Australien mit Blick auf die WM im Sommer: „Wir wissen, dass wir auf höchstem Niveau spielen müssen, wenn wir in die Weltmeisterschaft gehen.“

Die Niederländerin Sarina Wiegman (r.) kassiert ihre erste Niederlage als Trainerin der Engländerinnen. Foto: AFP





Das Ende der eindrucksvollen Erfolgsserie der Europameisterinnen spielte für die 53-Jährige aber keine große Rolle. „Ich habe mich überhaupt nicht darauf konzentriert“, sagte Wiegman, die das englische Team im September 2021 übernommen und im Jahr darauf zum Sieg im EM-Finale gegen Deutschland geführt hatte.

Alessia Russo (l.) und Rachel Daly bedanken sich nach der Begegnung bei den Fans im Stadion für die Unterstützung. Foto: AFP

Fünf Tage nach dem Erfolg im „Finalissima“ gegen Südamerika-Meister Brasilien verlor England durch die Tore der Australierinnen Sam Kerr (32.') und Charlotte Grant (67.'). „Es fühlt sich nicht gut an“, sagte Wiegman, die von einem „großen Lernspiel“ sprach. Bei der WM im Sommer in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) treffen die Engländerinnen in der Gruppenphase auf China, Dänemark und Haiti.

Während der Qualifikationsspiele zu dem sportlichen Großereignis im Sommer trafen die Engländerinnen in Gruppe D auch zweimal auf Luxemburg, zuletzt am 6. September des vergangenen Jahres. Vor einer beeindruckenden Kulisse von 30.000 Zuschauern im Stoke City Stadium mussten sich die FLF-Frauen mit 0:10 Georgia Stanway und Co. geschlagen geben. Auch beim Heimspiel knapp ein Jahr zuvor am 21. September 2021 im Stade de Luxembourg hatten die Spielerinnen von Trainer Dan Santos dem Favoriten nichts entgegenzusetzen und verloren mit demselben Ergebnis.

