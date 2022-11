Am Freitag haben die Teams der Gruppen A und B um den Einzug ins Achtelfinale gekämpft. Hier die Spiele des Tages im Rückblick.

Der WM-Freitag

England verpasst vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale

Am Freitag haben die Teams der Gruppen A und B um den Einzug ins Achtelfinale gekämpft. Hier die Spiele des Tages im Rückblick.

(SID) - Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der WM in Katar verpasst. Die Three Lions kamen gegen die USA im Al-Bayt-Stadion in Al-Khor nicht über ein 0:0 hinaus, bleiben aber Tabellenführer der Gruppe B.

Der Auswahl von Teammanager Gareth Southgate reicht somit am Dienstag im letzten Gruppenspiel gegen Wales ein Remis, um sicher die Runde der letzten 16 zu erreichen. Die USA bleiben mit zwei Punkten Dritter und stehen zum Abschluss gegen den Iran unter Siegzwang.

Niederlande remis gegen Ecuador

Die Niederlande haben bei der Fußball-WM den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst, zugleich ist das Aus von Gastgeber Katar besiegelt. Die Elftal von Bondscoach Louis van Gaal kam im zweiten Gruppenspiel nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Ecuador hinaus, hat das Weiterkommen aber weiterhin in der eigenen Hand.

Angreifer Enner Valencia (49.') glich am Freitag im Khalifa-International-Stadion in Doha für die mutigen Südamerikaner aus. Cody Gakpo (6.') hatte zuvor vor 44.833 Zuschauern die Führung für den selbsternannten Titelkandidaten erzielt.

Durch das Remis hat Katar keine Chance mehr, einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe A zu belegen. Der Gastgeber hatte zuvor beim 1:3 gegen den Senegal seine zweite Niederlage im zweiten Spiel kassiert.

Zweite Niederlage für Katar

Katars Fußball-Nationalmannschaft scheidet bei der Heim-WM bereits nach dem zweiten Spiel aus dem Wettbewerb. Der Gastgeber kassierte beim 1:3 (0:1) gegen Afrikameister Senegal seine zweite Niederlage. Entscheidend war der Ausgang des Spiels in Gruppe A am Freitag (17 Uhr) zwischen den Niederlanden und Ecuador: Katar hat schon vorzeitig keine Chance mehr auf die K.o.-Runde.

Boulaye Dia (41.'), Famara Diedhiou (48.') und Cheikh Dieng (84.') trafen im Al-Thumama-Stadion für das Team aus dem Senegal, das mit nun drei Punkten weiter auf das Achtelfinale hoffen darf. Mohammed Muntari (78.') hatte zwischenzeitlich verkürzt.

Iran hält mit Sieg Achtelfinal-Hoffnung am Leben

Der Iran hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar überraschend die Chance auf das Achtelfinale gewahrt. Das Team von Trainer Carlos Queiroz kam in Gruppe B zu einem 2:0 (1:0) gegen Wales und wendete damit das vorzeitige Vorrundenaus ab. Nun hat der von politischen Unruhen in der Heimat gebeutelte Außenseiter das erstmalige Weiterkommen am Dienstag gegen die USA selbst in der Hand.

Nach der 2:6-Auftaktpleite gegen England sorgten Roozbeh Cheshmi (90.'+8') und Ramin Rezaeian (90.'+11') für den ersten iranischen WM-Erfolg gegen eine europäische Mannschaft. Der walisische Torhüter Wayne Hennessey sah die Rote Karte (86.').

Wales muss weiter auf den ersten WM-Sieg seit 64 Jahren warten, für das Achtelfinale ist ein Sieg im Battle of Britain gegen England Pflicht. Starspieler Gareth Bale löste mit seinem 110. Einsatz Chris Gunther als Rekordspieler der Waliser ab.

In unserem Dossier finden Sie alle Hintergrundstorys, Berichte und Informationen zur Fußball-Weltmeisterschaft.



