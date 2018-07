England steht nach einem Elfmeterkrimi im Viertelfinale der Fußball-WM. Die Three Lions besiegten gegen Kolumbien ihren K.-o.-Fluch.

England besiegt den Fluch

(dpa) - WM-Star Kane zeigte die Siegerfaust und schlug mit all seinen Emotionen auf den Boden, Trainer Gareth Southgate umarmte erleichtert seine Assistenten: Im Elfmeterschießen hat England die ultimative WM-Nervenprobe bestanden und im Thriller von Moskau eine ganze Fußballnation vom K.-o.-Fluch erlöst. Die Three Lions bezwangen an einem Marathonabend im Achtelfinale Kolumbien, das auch ohne den verletzten James verbissen kämpfte, mit 5:4 nach Elfmeterschießen und schürten die Hoffnungen auf den ersten Titel der Three Lions seit 1966. Bacca scheiterte mit Kolumbiens letztem Elfmeter am Dienstag an Torhüter Pickford, Dier schoss England ins Glück. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Kolumbiens Torschütze Yerry Mina (l.) muss Elfmeter-Pechvogel Carlos Bacca trösten. Foto: AFP

"Ich bin froh, dass ich der Mannschaft als Torwart so helfen konnte. Das ist unglaublich, aber wir haben verdient gewonnen", sagte Keeper Pickford. Siegtorschütze Dier meinte erleichtert: "Ich fühle mich wirklich klasse. Das letzte Tor zu machen, war wunderbar. Das ist fantastisch, ein großartiger Augenblick."

Kane verwandelte dabei an einem denkwürdigen Fußballabend vor 44 190 Zuschauern im Spartak-Stadion zuvor einen Foulelfmeter in der 57.' sicher, ehe Mina (90. + 3.') die Engländer vor die ultimative Nervenprobe stellte. Sieben Mal fiel die Entscheidung über das Weiterkommen in K.-o.-Spielen der Engländer zuvor im Elfmeterschießen - sechs Mal verloren sie. Zuletzt fünf Mal in Folge - doch das ist nach dem Triumph spätestens jetzt vergessen.

Die insgesamt coole Truppe von Southgate holte gegen die ruppig agierenden Südamerikaner den ersten Sieg in einem K.-o.-Duell seit zwölf Jahren und zog im Nachsitzen verdient in das Viertelfinale ein. In Samara will der frühere Weltmeister am Samstag (16 Uhr) nun auch Schweden ausschalten. Die Kolumbianer vergossen nach dem späten K.-o. bittere Tränen, James weinte auf der Bank und war fassungslos.

Das englische Team war nach dem letzten Elfmeter außer Rand und Band. Foto: AFP