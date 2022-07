Die Engländerinnen haben sich ihren großen Traum vom Endspiel im Wembley-Stadion erfüllt.

Fußball-EM der Frauen

Engländerinnen stehen nach 4:0-Spektakel im Finale

Die Engländerinnen haben sich ihren großen Traum vom Endspiel im Wembley-Stadion erfüllt.

(dpa) - Die englischen Frauen haben bei der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land nach einem furiosen Auftritt das Endspiel erreicht. Die Lionesses setzten sich im Halbfinale in Sheffield am Dienstagabend mit 4:0 gegen Schweden durch und stehen erstmals seit 2009 im EM-Finale.



Beth Mead (34.'), Lucy Bronze (48.'), Alessia Russo (68.') - mit einem Traumtor per Hacke - und Fran Kirby (76.') trafen für das Team von Trainerin Sarina Wiegman. Im Finale trifft England nun am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion auf Deutschland oder Frankreich. Der Gegner wird am Mittwochabend um 21 Uhr ermittelt.

Schweden zu Beginn besser

Vor 28.624 begeisterten Zuschauern im Stadion Bramall Lane erwischte der Weltranglistenzweite Schweden den besseren Start und setzte England früh unter Druck. Schon in der ersten Minute musste Englands Torhüterin Mary Earps einen Schuss von Sofia Jakobsson klären. Stina Blackstenius traf den Querbalken. England tat sich anfangs vor allem offensiv schwer.

Die Fans feierten ihre Lionessses minutenlang. Foto: AFP

Erst nach dem Führungstor durch Mead übernahmen die Gastgeberinnen die Kontrolle. Mead lieferte auch die Vorlage für Bronzes Kopfball zum 2:0. Die eingewechselte Russo scheiterte frei vor dem Tor an Hedvig Lindahl, verwertete dann aber den Abpraller und tunnelte die schwedische Keeperin mit einem sehenswerten Hackentreffer. Schweden war geschlagen, und bei Kirbys Schuss aus 20 Metern patzte Lindahl.

Nach den Halbfinal-Niederlagen bei den vorherigen zwei Europameisterschaften könnten die Engländerinnen, die nun seit 19 Spielen ungeschlagen sind, erstmals einen Titel bei einem großen Turnier gewinnen.

Luxemburgs Gegner jagt den EM-Titel Englands Frauenteam feiert einen historisch hohen Sieg. Von den Qualitäten des Favoriten konnte man sich in Luxemburg schon 2021 überzeugen.

Wie stark die Engländerinnen sind, musste auch die Luxemburger Nationalauswahl in Erfahrung bringen. Im heimischen Stadion setzte es im vergangenen September in der WM-Qualifikation eine 0:10-Schlappe für das Team von Trainer Dan Santos. Das Rückspiel findet in wenigen Wochen statt.

Es stellt sich nur die Frage ob Luxemburg am 6. September beim amtierenden Europameister oder beim unterlegenen Finalisten ran muss.

