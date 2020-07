Engel: "Ich habe eine Million Fehler gemacht"

Der neue Tischtennis-Nationaltrainer Peter Engel regt seine künftigen Schützlinge zum Mitdenken an. Aus seiner Sicht sollten auch viele Coaches anders arbeiten.

Peter Engel will als neuer Nationaltrainer in Luxemburg eine Ära talentierter Tischtennisspieler prägen. Was das Training betrifft, hat er dabei genaue Vorstellungen. Der Deutsche legt großen Wert darauf, dass seine Schützlinge nicht nur Folge leisten, sondern eigenständig denken. Engel hat für vier Jahre im Großherzogtum unterschrieben, Mitte Juli soll es losgehen.

Peter Engel, Sie sind 66 Jahre alt. Wieso wagen Sie einen neuen Karriereschritt in Luxemburg?

Vor zwei Jahren ist meine Frau gestorben, seitdem musste ich viel arbeiten, um auf andere Gedanken zu kommen ...