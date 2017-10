Sarah Scholtes, David Thinnes und Joe Turmes haben die ganze Woche über das Turnier in Kockelscheuer vor Ort verfolgt. So konnten sie sich ein genaues Bild der Stärken und Schwächen der Endspielteilnehmerinnen Monica Puig aus Puerto Rico und Carina Witthöft aus Deutschland machen. Das Trio gibt Tipps ab, wer sich im Finale (am Samstag um 15 Uhr) durchsetzen wird.



Sarah Scholtes

Puig – Witthöft 6:2, 7:6

Monica Puig wird sich am Samstag bei ihrem Debüt auch gleich zum ersten Mal in die Siegerliste der BGL BNP Paribas Luxembourg eintragen. Die sympathische Puerto Ricanerin bot über die gesamte Woche hinweg eine konstante Leistung und zeigte sich auch in brenzligen Situationen – ein Mal musste die 24-Jährige über den dritten Satz gehen – nervenstark. Puig ist angriffslustig, setzt gerne auf aggressive Grundlinienschläge und präzise Aufschläge. Und dass die Rechtshänderin, wenn sie denn einen Lauf hat, glänzen kann, hat sie spätestens bei den Olympischen Spielen 2016 bewiesen. Nach einer ernüchternden Saison, in der sie den Paukenschlag von Rio nicht bestätigen konnte, hätte Puig diesen Titel, den zweiten ihrer Karriere, definitiv mehr als verdient.

David Thinnes

Puig - Witthöft 7:5, 6:2

Als Monica Puig am Donnerstag und Freitag im Einsatz war, stürmte ein Teil der VIP-Tribüne bereits das Büfett. Das ist einerseits respektlos und andererseits auch schade: Denn die Puerto Ricanerin spielt eine herausragende Woche. Die 24-Jährige erzeugt enorm viel Druck mit ihren Grundlinienschlägen und auch der Aufschlag ist sehr effektiv. Die Olympiasiegerin führt die Leistungen aus den vorherigen Wochen weiter und krönt die Woche mit dem Turniersieg.

Carina Witthöft hat bislang noch keinen WTA-Titel gewonnen.

Foto: Fernand Konnen

Joe Turmes

Witthöft - Puig 6:4, 4:6, 6:2

Carina Witthöft hat noch nie einen WTA-Titel gewonnen. Der große Wille, endlich ein Mal einen Siegerpokal in den Händen zu halten, wird sie am Samstag antreiben. Sie wird davon profitieren, dass sie körperlich gut drauf ist. Monica Puig wird auf eine Gegnerin treffen, die auch gerne die Initiative übernimmt. Damit wird die Puerto Ricanerin nicht gut zurechtkommen. Das Turnier in Luxemburg liegt deutschen Spielerinnen: Nach Anke Huber und Annika Beck wird am Samstag Carina Witthöft triumphieren.