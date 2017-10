(DW) - Die WM-Qualifikationskampagne der Fußball-Nationalmannschaft ist vorbei. Luc Holtz und sein Team holten nach teils starken Leistungen insgesamt sechs Punkte, davon fünf in den vergangenen vier Partien. Über Twitter meldete sich der Trainer zu Wort, um sich in einem emotionalen Brief bei den Fans zu bedanken.

"Ihr wart in zehn Spielen stets ein Rückhalt und Vorbild für die ganze Mannschaft", erklärt Holtz in dem Schreiben. "Ich hatte noch nie eine solche Gänsehaut bei der Nationalhymne wie in dieser Kampagne. Ich habe euch gehört, wie ihr ,ons Heemecht' gesungen habt, und das bei 35 000 bis manchmal 50 000 gegnerischen Fans im Stadion."

Holtz hebt zwei Momente besonders hervor, die ihm in Erinnerung bleiben werden. Da war einerseits das sensationelle 0:0 gegen Frankreich: "Diese Stärke, diese Emotionen und den Stolz, den ihr uns in Toulouse geschenkt habt, wo man euch trotz vollbesetztem Stadion 90 Minuten lang gehört hat, ist mit Wörtern nicht zu beschreiben. Es war einmalig und bleibt immer in meinen Gedanken."

Respektvolles Benehmen



Doch auch in weniger schönen Augenblicken waren die Fans für die Mannschaft da. Holtz erinnert an die Partie in Sofia, als Luxemburg nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung noch in letzter Minute mit 3:4 verlor. "Das war eine brutale Niederlage, aber ihr Fans habt nach der Partie beim Mannschaftshotel gewartet und eine fantastische Unterstützung gezeigt. Das war der Anfang einer einmaliger Qualifikationskampagne!"

Zudem hebt der Nationaltrainer das Benehmen der luxemburgischen Fans hervor. "Es kam nie zu Krawallen oder Auseinandersetzungen wegen euch. Dafür habt ihr meinen tiefsten Respekt, das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich."