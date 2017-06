(jot) - Die Luxemburger Handball-Nationalmannschaft hat beim "Emerging Nations Championship" in Bulgarien einen Auftakt nach Maß gefeiert. Gegen Georgien siegten Schroeder und Co. mit 35:29. Zur Halbzeit stand es 18:14.

Bester Werfer war Muller mit zehn Toren. Alen Zekan wurde als bester Spieler der Begegnung ausgezeichnet.



Am Dienstag steht das Aufeinandertreffen mit Malta an, ehe es am Mittwoch gegen England geht. Die beiden ersten jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Die Top Drei des Turniers dürfen an der zweiten Qualifikationsphase zur EM 2020 teilnehmen.