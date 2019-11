Im letzten Auswärtsspiel der EM-Qualifikation trifft die FLF-Auswahl am Donnerstagabend in Belgrad auf Serbien. Die Mannschaft von Trainer Luc Holtz hofft auf eine Überraschung.

EM-Qualifikationsspiel gegen Serbien: Furchtlose Luxemburger

Bob HEMMEN Im letzten Auswärtsspiel der EM-Qualifikation trifft die FLF-Auswahl am Donnerstagabend in Belgrad auf Serbien. Die Mannschaft von Trainer Luc Holtz hofft auf eine Überraschung.

Am Donnerstagabend bestreitet die FLF-Auswahl das vorletzte Spiel der EM-Qualifikation. Im Stadion Rajko Mitic in Belgrad tritt die Nationalmannschaft gegen Serbien allerdings vor leeren Rängen an. Beim Duell, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird, dürfen aufgrund einer UEFA-Strafe kaum Zuschauer ins Stadion.



"Ich thematisiere das natürlich gegenüber den Spielern. Wir müssen uns auf die Begegnung konzentrieren. Wenn die Stimmung im Stadion gut ist, kann sich eine Mannschaft sicherlich mitreißen lassen. Jetzt können die Spieler dagegen besser miteinander kommunizieren", sagt Nationaltrainer Luc Holtz.



Vor dem Auswärtsspiel macht Holtz klar, dass die Luxemburger mit Ambitionen ins Duell gehen. "Wenn wir nicht daran glauben würden, dass uns eine Überraschung gelingen könnte, müssen wir gar nicht erst antreten. Im Hinspiel (1:3, Anm. d. Red.) waren wir nicht effizient genug, doch wir haben auf einem hohen Niveau gespielt. Gelingt uns das wieder, ist alles möglich."

Zwei Ausfälle

Verzichten muss der FLF-Coach auf den verletzten Christopher Martins sowie den gesperrten Barreiro. "Das sind zwei wichtige Mittelfeldspieler und ich weiß noch nicht, wie ich sie ersetzen werde. Nach der letzten Trainingseinheit treffe ich eine Entscheidung", erklärt Holtz. Philipps ist eine Option für die Startelf.



In der Vorbereitung auf das Spiel lag der Fokus vor allem auf der Regeneration. "Fast alle Spieler waren am Wochenende im Einsatz. Deswegen ist die richtige Erholung sehr wichtig. Aufgrund der Wetterbedingungen waren die Platzverhältnisse nicht so gut wie gewohnt. Wir müssen physisch bereit sein, nicht nur für Serbien, sondern auch für Portugal", sagt Holtz.



Drei Tage nach dem Duell in Belgrad trifft die FLF-Auswahl am Sonntag (15 Uhr) im Stade Josy Barthel auf Portugal. Beide Gegner Luxemburgs kämpfen hinter der Ukraine um Platz zwei in der Gruppe B. "Wir wissen, dass wir noch einen Einfluss auf die Tabelle nehmen können. Als Team verfolgen wir das Ziel, den vierten Platz zu verteidigen." Mit aktuell vier Zählern auf dem Konto stehen die Chancen gut. Schließlich hat Litauen erst einen Punkt geholt.