Die FLF-Nachwuchsfußballer trotzen Irland in der EM-Qualifikation ein Unentschieden ab. Luxemburgs Tor erzielt ein Joker.

EM-Qualifikation

Luxemburgs U21-Auswahl holt ersten Punkt

Bob HEMMEN Die FLF-Nachwuchsfußballer trotzen Irland in der EM-Qualifikation ein Unentschieden ab. Luxemburgs Tor erzielt ein Joker.

Erster Punkt im vierten Spiel: Nach zuvor drei Niederlagen hat sich Luxemburgs U21-Auswahl am Dienstag in der EM-Qualifikation mit einem 1:1-Unentschieden von Irland getrennt.

In Düdelingen waren die Gäste nach 70 Minuten durch Colm Whelan in Führung gegangen. Der in der 54.' eingewechselte Dylan Kuete erzielte das Ausgleichstor (84.'). Drei Minuten zuvor war bei Irland Ryan Johansson eingewechselt worden, der auch schon für die U21-Auswahl Luxemburgs auflief.

Gianni Medina kämpft mit der FLF-Auswahl gegen Gavin Kilkenny (r.) und Irland bis zum Schluss. Foto: Stéphane Guillaume

Nach dem Unentschieden belegt das FLF-Team in der EM-Qualifikationsgruppe F zwar immer noch den letzten Rang, über den Punktgewinn freut sich Trainer Manuel Cardoni trotzdem.

Für Irland wird Luxemburg derweil immer mehr zum Angstgegner. Am 27. März hatte die A-Nationalmannschaft mit 0:1 gegen die FLF-Auswahl verloren. Das Team von Trainer Luc Holtz trifft am Dienstagabend (20.45 Uhr) in einem Testspiel auf Katar.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.