EM-Qualifikation: Griechenland zu stark

Daniel WAMPACH Der Auftakt in die EM-Qualifikation ist für die Luxemburger Volleyball-Nationalmannschaft nicht erfolgreich verlaufen. Gegner Griechenland war zu stark.

Die Volleyball-Nationalmannschaft der Männer hat die erste Partie der EM-Qualifikation gegen Griechenland am Mittwochabend verloren. In Alexandroupolis setzte es eine 0:3-Niederlage.



Das Team um Kapitän Gilles Braas hielt zunächst den Anschluss, doch dann zogen die Griechen im ersten Satz auf 17:11 davon. Den Rückstand konnten die Luxemburger zwar auf bis zu drei Zähler verringern, trotzdem ging dieser Durchgang mit 25:21 an die Griechen.

Luxemburg nutzt Vorsprung nicht



Im zweiten Satz erwischte die FLVB-Auswahl den besseren Start und zog schnell auf vier Zähler davon. Bis zum Stand von 15:11 konnte das Team von Trainer Dieter Scholl den Vorsprung halten. Doch der Gegner wurde wieder stärker. Die Griechen schlossen zunächst zum 18:18 auf, um dann auch den zweiten Satz zu gewinnen (25:21).

Im dritten Durchgang zogen die Griechen dann schnell davon. Beim Stand von 17:12 war eine Vorentscheidung gefallen. Die FLVB-Auswahl stemmte sich zwar nochmals gegen die drohende Niederlage und kam auf drei Zähler heran (20:23), doch anschließend gelang den Luxemburgern kein Punkt mehr.



Die nächste Partie findet am Samstag in der Coque gegen Aserbaidschan (19 Uhr) statt, das sich am Mittwoch überraschend mit 3:2 gegen Schweden durchgesetzt hatte.