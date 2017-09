(DW) - Die U21-Nationalmannschaft der Fußballer steht dem A-Team in Nichts nach: In der EM-Qualifikation hat das Team von Trainer Manuel Cardoni einen 1:0-Sieg gegen Bulgarien gefeiert.

Im bulgarischen Stara Zagora brachte Tinelli die Luxemburger erst sehr spät in Führung, als er in der 90.' zum 1:0 traf. In den fünf Minuten Nachspielzeit konnten die Bulgaren nicht mehr ausgleichen.

Es sind die ersten Punkte für die U21-Auswahl in der Qualifikation zur EM 2019, die nun in der vorläufigen Tabelle der Gruppe 9 auf Rang drei steht.