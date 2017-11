(jot) - Die Luxemburger Tischtennis-Nationalmannschaften kennen ihre Gegner in der Qualifikation im Hinblick auf die Mannschafts-EM 2019 in Nantes. Die Luxemburger Frauen bekommen es mit Vizeeuropameister Deutschland sowie Aserbaidschan zu tun. Das FLTT-Team wird ein Hin- und ein Rückspiel gegen jedes Team ausgetragen. Belegt Luxemburg am Ende den ersten oder zweiten Platz, ist man bei der EM in Nantes dabei. Als Drittplatzierter müsste man Barragespiele bestreiten.



"Über die Deutschen mit ihren Topspielerinnen Han Ying, Shan Xiaona und Petrissa Solja wissen wir viel. Aserbaidschan dürfen wir nicht unterschätzen, denn mit Jing Ning spielt dort die amtierende Junioren-Europameisterin", betont FLTT-Sportdirektor Martin Ostermann.



Die Männer starten als Außenseiter in die Spiele mit Griechenland und Russland. Bei der Mannschafts-EM in Luxemburg in diesem Jahr unterlagen Michely und Co. beiden Gegnern mit 0:3. "Wir werden alles daran setzen, dass uns das ein oder andere Erfolgserlebnis gelingt", so Ostermann.