(PJ) - Die U21-Auswahl der FLF wartete am Montag im EM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich mit einer starken Leistung auf, um am Ende ehrenvoll mit 2:3 zu unterliegen. Die Mannschaft von Trainer Manuel Cardoni führte zur Pause sensationell mit 2:0, ehe sich die Franzosen im zweiten Abschnitt merklich steigerten und in extremis den ganzen Einsatz aus dem Stade Emile Mayrisch entführten.





Für die FLF-Formation begann das Spiel absolut wunschgemäß. Bereits nach neun Minuten stand es 1:0 für Luxemburg. Bei einem weiten Ball von Carlson versetzte Muratovic mehrere Gegner und hob das Leder gekonnt über den französischen Torwart. Die Franzosen, die bereits in ihren beiden vorherigen Begegnungen gegen Kasachstan und Montenegro in Rückstand geraten waren, konnten in der Folge das FLF-Tor nicht ernsthaft in Gefahr bringen.







Im Gegenteil, auf der Gegenseite erhöhte Muratovic, nachdem er von Diop gefoult worden war, per Strafstoß auf 2:0. Es war schon erstaunlich wie Luxemburg den Gegner – der im ersten Abschnitt alles schuldig blieb – in Schach hielt und selbst spielerische Glanzpunkte setzte.

Frankreich erhöht die Schlagzahl

Die Reaktion der Gäste folgte allerdings sofort nach der Pause, als Terrier in der 47.' für Frankreich auf 1:2 verkürzte. Luxemburg geriet gegen den nun geradliniger agierenden Gegner verstärkt unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Cardoni startete nur noch gelegentliche Entlastungsangriffe und die Feldüberlegenheit der Franzosen wurde mit fortschreitender Spieldauer immer ausgeprägter.







Der Ausgleich, der mittlerweile in der Luft lag, fiel in der 75.', als der eingewechselte Mousset nach einem Eckball per Kopfball erfolgreich war. Als Luxemburg bereits mit einem Unentschieden liebäugelte, schlug der Favorit dann doch noch entscheidend zu. Terrier markierte in der 87.' mit einem Distanzschuss den Siegtreffer der Franzosen.