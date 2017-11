(jg) - Zum Auftakt der ersten Qualifikationsphase zur Europameisterschaft in Finnland traf Luxemburgs U19-Auswahl am Mittwochabend auf Schottland. Und für die Mannschaft von Coach Manuel Cardoni sah es lange Zeit sehr gut aus: Schaus brachte den FLF-Nachwuchs kurz nach der Halbzeitpause in Führung. In der 47.' traf der Spieler von Bayer Leverkusen zum 1:0.



Doch die Schotten gaben sich nicht geschlagen und drehten die Partie in Hesperingen in den letzten 20 Minuten. Zunächst traf Duffy in der 73.' zum Ausgleich, dann erzielte Hornby in der 87.' die Führung für die Gäste. Luxemburg warf nun alles nach vorne, doch der Ausgleich sollte nicht mehr gelingen. Ganz im Gegenteil: In der 90. + 5.' erhöhten die Schotten durch Aitchinson gar auf 3:1.



In der Qualifikationsgruppe 3 wird es nun für die Luxemburger sehr schwierig mit der erfolgreichen Qualifikation: Am Samstag geht es um 19 Uhr im Stade Emile Mayrisch in Esch/Alzette gegen Tschechien, dann wartet am Dienstag (19 Uhr in Weidingen) zum Abschluss das Kräftemessen mit Armenien.



Tschechien dominierte die Armenier am Mittwoch mit 5:0 und wurde seiner Favoritenrolle somit gerecht. Die beiden bestplatzierten Mannschaften am Ende des Miniturniers ziehen in die nächste Qualifikationsphase ein.