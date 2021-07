Nach zwei starken Vorstellungen und zwei deutlichen Siegen träumen die FLBB-Frauen bei der EM der kleinen Länder vom Titelgewinn.

EM der kleinen Länder

Luxemburgs Basketballerinnen stehen im Halbfinale

Bob HEMMEN Nach zwei starken Vorstellungen und zwei deutlichen Siegen träumen die FLBB-Frauen bei der EM der kleinen Länder vom Titelgewinn.

Die Basketballnationalmannschaft ist in Nikosia nicht aufzuhalten. Nach dem überzeugenden 94:65-Erfolg gegen Kosovo zum Auftakt der EM der kleinen Länder setzten sich Nadia Mossong und Co. am Donnerstag auch gegen Gastgeber Zypern deutlich mit 90:60 durch.

Damit zog die Mannschaft von Trainer Mariusz Dziurdzia als Erster der Gruppe B ins Halbfinale ein, das am Samstag stattfindet.

Gegen Zypern starteten die Luxemburgerinnen gut in die Partie und führten zur Halbzeit mit 50:37. Auch nach dem Seitenwechsel dominierte das Team um Anne Simon, die mit 17 Punkten gemeinsam mit Mossong die Topscorerin der FLBB-Frauen war.

Luxemburg hat nun das Endspiel im Visier. Am Samstag (19 Uhr) kommt es im Halbfinale zum Duell mit Malta. Das Endspiel wird am Sonntag (18 Uhr) ausgetragen.

