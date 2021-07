Die FLBB-Frauen bezwingen Irland und gewinnen die EM der kleinen Länder zum zweiten Mal nach 2006.

EM der kleinen Länder

Luxemburgs Basketballerinnen holen den Titel

Die Basketballnationalmannschaft der Frauen hat es geschafft! Am Sonntag setzte sich das FLBB-Team im Finale der EM der kleinen Länder mit 69:59 gegen Irland durch. Für Luxemburg ist es der zweite Triumph bei diesem Wettbewerb.

In Zyperns Hauptstadt Nikosia traf die Mannschaft von Trainer Maruisz Dziurdzia auf einen guten Gegner. Luxemburg hatte zuvor zwei deutliche Siege in der Gruppenphase gefeiert und sich am Samstag auch im Halbfinale problemlos gegen Malta durchgesetzt.

Irland präsentierte sich nach einem schwachen Start schnell auf Augenhöhe. Zur Halbzeit hatte sich keine Mannschaft abgesetzt (41:41).

Starkes Viertel

Danach blieb die Partie zwar zunächst offen, allerdings zog Luxemburg dann davon. Dank einer starken Kollektivleistung führten die FLBB-Frauen vor dem Schlussviertel mit 58:46.

Irland war bemüht, konnte sich jedoch kein weiteres Mal zurück in die Partie kämpfen. Topscorerin der Siegermannschaft war Nadia Mossong mit zwölf Punkten.

FLBB-Coach Mariusz Dziurdzia ist stolz auf seine Mannschaft. Foto: FIBA/LW-Archiv

Bei der seit 1989 existierenden EM der kleinen Länder hat sich Luxemburg erst ein Mal durchgesetzt. 2006 gewann das FLBB-Team das Finale in Malta gegen Schottland mit 54:49. Im Endspiel der bis dato letzten Ausgabe scheiterte Luxemburg vor drei Jahren an Dänemark (59:93).

