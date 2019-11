EM 2020: Gruppen ausgelost

Die Gruppen für die Fußballeuropameisterschaft 2020 sind ausgelost, auch wenn vier der 24 Teilnehmer noch ermittelt werden müssen. In der Gruppe F treffen Deutschland, Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal aufeinander.

(SID) - In Bukarest fand am Samstag die Auslosung der Vorrundengruppen zur EM 2020 statt. Die vier letzten Teilnehmer werden in den Playoffs im März ermittelt. Die Gruppen im Überblick:

GRUPPE A

Türkei

Italien

Wales

Schweiz

GRUPPE B

Dänemark

Finnland

Belgien

Russland

GRUPPE C

Niederlande

Ukraine

Österreich

Play-Off-Gewinner (Weg D)

GRUPPE D

England

Kroatien

Play-Off-Gewinner (Weg C)

Tschechien

GRUPPE E

Spanien

Schweden

Polen

Play-Off-Gewinner (Weg B)

GRUPPE F

Play-Off-Gewinner (Weg A)

Portugal

Frankreich

Deutschland