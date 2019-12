EM 2020: Deutschland, Frankreich und Portugal in einer Gruppe

Die Gruppen für die EM 2020 sind ausgelost. In der Gruppe F treffen Deutschland, Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal aufeinander.

Die Gruppen für die EM 2020 sind ausgelost. In der Gruppe F treffen Deutschland, Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal aufeinander.

(sid) - In Bukarest fand am Samstag die Auslosung der Vorrundengruppen zur EM 2020 statt. Die vier letzten Teilnehmer werden in den Playoffs im März ermittelt.

Dem Zufall war bei der Auslosung deutliche Grenzen gesetzt. Da die Gastgeberländer automatisch Heimrecht besitzen und politisch brisante Duelle wie Russland gegen die Ukraine zumindest in der Vorrunde ausgeschlossen werden, standen einige Paarungen schon vorher fest.

Für die Gruppe B mit Russland, Belgien und Dänemark wurde nur noch der vierte Gegner (Finnland) gesucht. Dass vier EM-Starter erstmals in der Geschichte bei der Auslosung noch nicht feststanden, machte das Prozedere noch unverständlicher. Der Modus sei eine "Schande" und nehme für die Auslosung "alle Spannung und jedes Vergnügen", hatte Belgiens Mittelfeldstar Kevin De Bruyne im Vorfeld kritisiert.

Das Eröffnungsspiel stand vorher allerdings noch nicht fest. Italien trifft am 12. Juni in Rom auf die Türkei.

Die Gruppen im Überblick

GRUPPE A

Türkei

Italien

Wales

Schweiz

GRUPPE B

Dänemark

Finnland

Belgien

Russland

GRUPPE C

Niederlande

Ukraine

Österreich

Play-Off-Gewinner (Weg D)

GRUPPE D

England

Kroatien

Play-Off-Gewinner (Weg C)

Tschechien

Nations League: Halbfinals ausgelost Am Freitag wurden die Halbfinals der vier Ligen in der Nations League ausgelost. Außerdem ist teilweise schon bekannt, welche Teams bei der Fußball-EM 2020 in welcher Gruppe antreten.

















GRUPPE E

Spanien

Schweden

Polen

Play-Off-Gewinner (Weg B)

GRUPPE F

Play-Off-Gewinner (Weg A)

Portugal

Frankreich

Deutschland