Elitesportler zwischen den besten der Welt

Die Weltrangliste ist von Sportart zu Sportart unterschiedlich. Beim Ranking der Luxemburger gibt es die ein oder andere Überraschung.

Eines vorweg: Eine sportartübergreifende, luxemburgische Weltrangliste ist alles andere als aussagekräftig. Der Blick darauf ist trotzdem interessant (siehe Grafik).

Bei der Anordnung der Mitglieder der Elitesportsektion des COSL (Comité olympique et sportif luxembourgeois) fällt auf, dass einige bekannte Namen weiter hinten zu finden sind, während Kandidaten, deren Sportarten sonst nicht in den Schlagzeilen erscheinen, in den Vordergrund rücken.

Bauer weit vorne

So ist es etwas überraschend, dass sich Skeletonpilot Jeff Bauer als 57 ...