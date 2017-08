(dpa/jg) - Tour-de-France-Sieger Christopher Froome GB/Sky) hat mit einem zweiten Platz auf der elften Etappe seine Führung in der Gesamtwertung der 72. Spanien-Rundfahrt weiter ausgebaut und steuert weiter dem ersten Vuelta-Gesamterfolg entgegen.

Den Tagessieg sicherte sich am Mittwoch nach 187,5 km von Lorca zur Bergankunft auf den 2120 m hohen Calar Alto der kolumbianische Radprofi Miguel Angel Lopez aus der kasachischen Astana-Mannschaft. Der 23-Jährige hatte rund 1000 m vor dem Ziel angegriffen und konnte seinen ersten Etappensieg bei einer der großen Rundfahrten als Solist einfahren.

Sky-Kapitän Froome gewann 14'' später den Sprint dreier Verfolger vor dem Italiener Vincenzo Nibali (I/Bahrain) und Wilco Kelderman NL/Sunweb).

Contador verbessert sich weiter



In der Gesamtwertung führt Froome auf seinem Weg zu seinem ersten Vuelta-Sieg nun mit 1'19'' vor Nibali, der Esteban Chaves (COL/Orica) von Platz zwei verdrängte. Der Kolumbianer rangiert mit nunmehr 2'33'' Rückstand auf Froome auf Platz drei.

Den Sprung unter die ersten Zehn der Gesamtwertung schaffte bei seiner Abschiedsvorstellung der Spanier Alberto Contador (Trek), der mit 31''Rückstand auf Tagessieger Lopez den Zielstrich passierte. Der 34 Jahre alte Trek-Segafredo-Profi und dreimalige Vuelta-Gesamtsieger liegt mit 3'55'' Differenz auf Froome nun auf dem neunten Gesamtrang



Jungels angriffslustig



Bob Jungels (Quick-Step) schaffte den Sprung in die 14-käpfige Ausreißergruppe, die sich einen Vorsprung von bis zu knapp 5' auf das Peloton herausfahren konnte. Der Luxemburger wurde u.a. von Igor Anton (E/Dimension Data) und Romain Bardet (F/Ag2r) begleitet. Als das Terrain rund 50 km vor dem Ziel zu steigen begann, explodierte diese Gruppe. Jungels wurde 40 km vor dem Ziel am Alto de Velefique (Kat. 1) abgehängt. Er arbeitete anschließend noch ein bisschen an der Seite seines Kapitäns David de la Cruz (E) und musste die Favoriten dann ziehen lassen.



Als 51. überquerte er den Zielstrich an der Seite seines Teamkollegen Julian Alaphilippe (F) mit 17'29'' Rückstand. In der Gesamtwertung liegt der Luxemburger nach elf Etappen an Position 49 (auf 56'59'').



Das zwölfte Teilstück führt am Donnerstag über 160,1 Kilometer von Motril nach Antequera Los Dólmenes.