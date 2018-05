Jubel beim Racing, lange Gesichter bei der US Hostert. Am Sonntagnachmittag gewann der Hauptstadtverein erstmals in seiner Geschichte die Coupe de Luxembourg im Fußball.

Elfmeterschießen beschert Racing Pokalerfolg

Der erst in der Verlängerung eingewechselte Jahier wurde zum Helden des Tages, als er beim Elfmeterschießen den entscheidenden Strafstoß zum 4:3 verwandelte. Vor 3.273 Zuschauern im Stade Josy Barthel hatte Hostert es zuvor nicht geschafft, gegen die in doppelter Unterzahl spielenden Gegner vom Verlorenkost ein Tor zu erzielen.

Bereits in der ersten Halbzeit war Hostert die spielbestimmende Mannschaft und hatte die besten Torchancen aufzuweisen. Doch den Versuchen von Desevic (22.'), Drif (24.') und Wang (33.') fehlte es an Präzision. Vom Gegner war in dieser Phase kaum etwas zu sehen und so blieb es bei einer einzigen herausgespieltem Torchance. Shala wurde aber in letzter Minute am Abschluss gehindert (28.').

Nach dem Seitenwechsel erwachte Racing aus seiner Lethargie und schnürrte den Gegner während einer Viertelstunde quasi in der eigenen Hälfte ein. Zählbares sprang in dieser Phase aber nicht heraus. Die besten Chancen hatten die Hauptstädter nämlich erst in der Schlussphase, als zunächst da Mota am Pfosten scheiterte (79.') und Osmanovic in der Nachspielzeit in Pleimling seinen Meister fand. Zu diese Zeitpunkt zählte Racing nach Platzverweisen gegen Nouidra und Nyssen nur noch neun Spieler. Hostert hatte ebenfalls noch eine gute Chance: In der letzten Minute der regulären Spielzeit setzte Battaglia seinen Versuch an die Oberlatte.

In der Verlängerung, die Racing-Coach Grettnich von der Tribüne aus verfolgen musste, passierte nichts mehr. Racing beschränkte sich aufs Verteidigen, Hostert fehlten die spielerischen Mittel um diese massive Abwehr in Bedrängnis zu bringen. Das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen.