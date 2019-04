Ajax Amsterdam ist die größte Überraschung dieser Champions-League-Saison. Der nächste begeisternde Auftritt soll im Viertelfinal-Rückspiel bei Juventus Turin folgen.

Sport 2 Min.

Elf mit Ablaufdatum

(dpa) - Das Wichtigste vorweg: Frenkie de Jong steht Ajax Amsterdam im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals am Dienstagabend bei Juventus Turin (21 Uhr) wohl zur Verfügung. „Ich denke, dass er spielen kann gegen Juve“, sagte sein Berater Ali Dursun vor dem gestrigen Abflug in Richtung Italien. Trotz leichter Muskelverletzung ging de Jong an Bord – und das dürfte nicht nur bei Ajax-Coach Erik ten Hag für Erleichterung sorgen.



Denn der 21-Jährige ist nicht nur so etwas wie Herz und Gehirn dieser jungen Mannschaft, sondern steht auch sinnbildlich für den begeisternden Ajax-Fußball in dieser Saison. De Jong ist der zentrale Baustein in der Achse. Sie beginnt in der Abwehr mit dem 19 Jahre jungen Kapitän Matthijs de Ligt, geht im Mittelfeld über de Jong und den 21-jährigen Donny van de Beek weiter und endet im Angriff bei Hakim Ziyech, Dusan Tadic und David Neres. Mit Hochgeschwindigkeitsfußball hatte Ajax im Achtelfinale bereits Titelverteidiger Real Madrid im Santiago Bernabeu mit 4:1 bezwungen.



Natürlich sind wir die neuen Kids im Block.

Bei Juve und Cristiano Ronaldo soll nach dem 1:1 im Hinspiel nun die nächste Überraschung folgen. Einige Fans träumen bereits vom ersten Erfolg in der Königsklasse seit 24 Jahren. „Natürlich sind wir die neuen Kids im Block“, sagte de Jong. „Aber ich glaube, dass wir jedem gezeigt haben, dass wir auf dem gleichen Level wie die anderen Teams spielen.“ Das hat in dieser Saison nicht nur Real zu spüren bekommen, auch der FC Bayern München war in der Gruppenphase nicht über zwei hart erkämpfte Unentschieden gegen Amsterdam hinausgekommen.



Der Schlüssel zum Erfolg ist eine Weiterentwicklung des von Rinus Michels in den 1970er-Jahren eingeführten totalen Fußballs. Die hochtalentierte Elf des niederländischen Tabellenführers spielt offensiv und aggressiv – verliert aber auch in der Defensive nur selten die Balance.



Keine Illusionen



„Es geht darum, so viel wie möglich in der gegnerischen Hälfte zu spielen. Alle greifen an, und alle verteidigen“, sagte Trainer ten Hag in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Und dieser begeisternde Ansatz ist längst nicht nur Real oder den Bayern, sondern auch anderen Topclubs in Europa bekannt. De Jongs Wechsel zum FC Barcelona im kommenden Sommer ist bereits fix, Abwehrspieler de Ligt könnte ihm demnächst folgen. Weil auch etliche andere Ajax-Spieler in den Fokus der Großen geraten sind, gibt sich ten Hag keinen Illusionen hin. „Ja“, lautete seine klare Antwort auf die Frage, ob diese Generation auseinanderbrechen werde. „Es gibt fünf, sechs Clubs, die bestimmen die Preise, und die bestimmen, wann Talente zu ihnen wechseln. Da sind wir Kleinen chancenlos.“

Noch ist es aber längst nicht so weit – und ohne Chance ist Ajax bei Cristiano Ronaldo und Co. ganz sicher nicht. Im anderen Viertelfinale (21 Uhr) empfängt der FC Barcelona um Lionel Messi am Dienstagabend Manchester United und will seinen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel nutzen.