Laurent Jans hat in der deutschen Bundesliga nicht nur einen wichtigen Auswärtssieg gegen Bremen gefeiert. Der "Kicker" hat den Fußballer sogar für die Elf des Spieltags ausgewählt.

Elf des Spieltags: Jans an der Seite von Sancho und Werner

Daniel WAMPACH

Laurent Jans und der SC Paderborn haben am Sonntag in letzter Minute einen wichtigen Auswärtssieg in Bremen geholt.

Der Luxemburger Nationalspieler zeigte als Rechtsverteidiger eine gute Leistung und war damit maßgeblich am Sieg beteiligt. Für das renommierte deutsche Fußball-Fachmagazin "Kicker" war Jans sogar so gut, dass er mit der Note 2,5 in die Elf des 14. Spieltags gewählt wurde.

Die "Kicker"-Elf des 14. Spieltags. Screenshot: Kicker

Damit wird Jans an der Seite der großen Bundesligastars genannt. Denn unter anderen auch Timo Werner (Leipzig), Jadon Sancho und Marco Reus (Dortmund) stehen in der Elf des Spieltags.