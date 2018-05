Einzige Chance für die Sprinter

Die erste Etappe der SkodaTour de Luxembourg führt am Donnerstag nach Hesperingen. Dabei wollen sich die Sprinter in Szene setzen.

André Greipel hat Hesperingen ganz besonders in sein Herz geschlossen. In den Jahren 2012, 2014 und 2016 siegte der 35-jährige Supersprinter in Hesperingen. Allerdings: Diesmal ist sein Team Lotto Soudal nicht am Start.

Der Kampf um die Nachfolge ist somit eröffnet ...