Debütant Eintracht Frankfurt hat in der Champions League überraschend das Achtelfinale erreicht und darf sich auf weitere europäische Nächte im Frühjahr 2023 freuen.

Sport 2 Min.

Champions League

Eintracht Frankfurt zieht ins Achtelfinale ein

Debütant Eintracht Frankfurt hat in der Champions League überraschend das Achtelfinale erreicht und darf sich auf weitere europäische Nächte im Frühjahr 2023 freuen.

(sid) - Tottenham Hotspur hat sich am Dienstagabend dank eines Last-Minute-Treffers im dramatischen Finish der Champions-League-Gruppe D Platz eins vor Eintracht Frankfurt gesichert. Der englische Spitzenclub gewann bei Olympique Marseille 2:1 und kegelte die Franzosen damit aus dem internationalen Geschäft. Chancel Mbemba (45. + 2.') brachte Marseille in Führung, Clément Lenglet (54.') und der Pierre-Emile Hojbjerg (90. + 5.') drehten die Partie.

Eintracht Frankfurt ist in seiner Premierensaison ebenfalls ins Achtelfinale eingezogen. Der Bundesligist gewannen sein letztes Vorrundenspiel bei Sporting Lissabon mit 2:1 und erreichte mit zehn Punkten als Gruppenzweiter hinter Tottenham Hotspur (11) die nächste Runde. Daichi Kamada (62.', Handelfmeter) und Randal Kolo Muani (72.') schossen den dritten Königsklassen-Erfolg heraus, für die aus der Champions League ausgeschiedenen Portugiesen traf Arthur Gomes (39.').

FC Liverpool verpasst den Gruppensieg

Jürgen Klopp hat derweilen in seinem 400. Pflichtspiel als Teammanager des FC Liverpool den Sieg in der Champions-League-Gruppe A verpasst. Der englische Spitzenklub schlug den SSC Neapel zwar dank später Treffer 2:0, das reichte dem Tabellenneunten der englischen Premier League aber nicht, um die Italiener noch von Rang eins zu verdrängen. Mohamed Salah (85.') und Darwin Nunez (90. + 8.') trafen für die Reds.

Europa-League-Absteiger FC Barcelona verabschiedete sich mit einem Auswärtssieg aus der Königsklasse. Ohne zahlreiche geschonte Spieler gewannen die Katalanen bei Viktoria Pilsen 4:2. Marcos Alonso (6.'), Ferran Torres (44.'/54.') und Startelf-Debütant Pablo Torre (75.') trafen für die Spanier, Tomas Chory (52.' Foulelfmeter, 63.') für die Tschechen. Der spanische Topclub hatte bereits zuvor die Chancen auf ein Weiterkommen in der Gruppe C mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München verspielt.

Champions League Gruppe A

FC Liverpool - SSC Neapel 2:0

Glasgow Rangers - Ajax Amsterdam 1:3 Gruppe B

Bayer Leverkusen - FC Bruges 0:0

FC Porto - Atletico Madrid 2:1



Gruppe C

Bayern München - Inter Mailand 2:0

Viktoria Pilsen - FC Barcelona 2:4



Gruppe D

Olympique Marseille - Tottenham Hotspur 1:2

Sporting - Eintracht Frankfurt 1:2

Auch eine größere Rotation hat den FC Bayern um den weiter traumhaft treffenden Eric-Maxim Choupo-Moting nicht aus dem aktuellen Erfolgs-Flow gerissen. Die Münchner vollendeten am Dienstag mit dem 2:0 gegen den Tabellenzweiten Inter Mailand eine makellose Champions-League-Gruppenphase. Der deutsche Rekordmeister ist damit der erste Club, dem in Europas Königsklasse zum dritten Mal eine 18-Punkte-Vorrunde glückte.

Für die Tore vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena sorgten Weltmeister Benjamin Pavard mit seinem ersten Champions-League-Tor (32.') und Choupo-Moting mit einem Traumtor in den Winkel (72.').



Atletico Madrid auch nicht in der Europa League

Im Parallelspiel der Liverpool-Gruppe A verteidigte Ajax Amsterdam durch ein 3:1 bei den Glasgow Rangers erwartungsgemäß Platz drei. Steven Berghuis (4.'), Mohammed Kudus (29.') und Francisco Conceicao (89.') sicherten den Auswärtssieg, Glasgow-Verteidiger James Tavernier (86.') erzielte per Foulelfmeter den Anschlusstreffer.

Bereits am frühen Abend hatte sich der FC Porto durch ein 2:1 gegen Atletico Madrid den Sieg in Gruppe B gesichert. Zugleich verhalf der portugiesische Meister dadurch Bayer Leverkusen in die Europa League. Dem Bundesligisten reichte ein 0:0 gegen den für das Champions-League-Achtelfinale qualifizierten FC Bruges.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.