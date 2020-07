Die Zusammensetzung der Bezirke für die Fußballsaison 2020/2021 steht fest.

Einteilung der Fußballbezirke klar

Joe TURMES Die Zusammensetzung der Bezirke für die Fußballsaison 2020/2021 steht fest.

Der Luxemburger Fußballverband FLF hat am Mittwoch die Einteilung der jeweils zwei Bezirke in der 1. Division und der 2. Division bekannt gegeben.

In der neuen Saison werden 16 Teams und damit zwei mehr als in der vergangenen Saison in jedem Bezirk auflaufen.





