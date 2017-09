(DW) - Erst am Freitag vergangener Woche spielte Fußball-Nationalspieler Chris Philipps mit Metz gegen das Starensemble von Paris SG. Am Sonntagabend (21 Uhr) ist der nächste Luxemburger an der Reihe: Christopher Martins steht im Kader von Olympique Lyon, das dann im Pariser Parc des Princes zu Gast sein wird. Neymar, Mbappé und Co. gehen als Tabellenführer in den sechsten Spieltag.

Ob Martins wie Philipps in der Startformation stehen wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Metz hatte das Heimspiel mit 1:5 verloren.