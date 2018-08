"Eine Profiliga passt nicht zur Realität"

FLF-Präsident Paul Philipp spricht sich vor dem Saisonauftakt in der BGL Ligue klar gegen eine Profiliga in Luxemburg aus. "Man kann nicht Vereine zwingen, einen Profiverein aufzubauen."

FLF-Präsident Paul Philipp spricht sich vor dem Saisonauftakt in der BGL Ligue klar gegen eine Profiliga in Luxemburg aus. "Man kann nicht Vereine zwingen, einen Profiverein aufzubauen."

(AW) - Luxemburgs höchste Spielklasse startet in die neue Fußballsaison. FLF-Präsident Paul Philipp hofft, dass die BGL Ligue ähnlich spannend wird wie in den vergangenen Jahren. Erneut sieht er F91 Düdelingen in der Favoritenrolle. Der 67-jährige Verbandschef ist in dieser Spielzeit auch als Schlichter gefragt. Denn vor dem Auftakt an diesem Wochenende kam es zwischen den Spitzenclubs zu Misstönen. Philipp sieht Redebedarf – aber nicht nur bei den Vereinen der BGL Ligue.



Paul Philipp, Düdelingen war zuletzt drei Mal hintereinander Meister ...