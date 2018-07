Auch die zweite Ausgabe des LXB-Cups in der Péitruss war am Wochenende von großem Erfolg gekrönt. In unsere Fotogalerie sind die besten Fotos der Skater zu bewundern.

David THINNES Auch die zweite Ausgabe des LXB-Cups in der Péitruss war am Wochenende von großem Erfolg gekrönt. In unsere Fotogalerie sind die besten Fotos der Skater zu bewundern.

Der neue Termin hat sich gelohnt für die Organisatoren des LXB-Cup: Nachdem die Ausgabe 2017 bereits ein voller Erfolg war, fanden sich in diesem Jahr noch mehr Zuschauer in der Péitruss ein.



Das Team um Dan Gantrel und Alex Welter hatte an den beiden Tagen ein großes Lächeln auf dem Gesicht. In unserer Galerie sind die besten Fotos des Wochenendes zu sehen.

Auch mit 15 Jahren bereits vorne dabei: Mano Wolf aus den Niederlanden belegte im Finale Rang neun. Der Zuschauererfolg war auch bei der zweiten Ausgabe garantiert. 2018 fanden noch mehr Fans und Neugierige den Weg in die Péitruss. Sven Kieffer, einer von zwei Luxemburgern im Finale, kam auf den 13. Rang. Mit einem Lächeln im Gesicht platzierte sich der zweite Luxemburger im Finale, Yves Hames, auf Platz 14. Das Stürzen gehört beim Skateboarden dazu und ist gelernt. Das Lebensmotto von Aurélien Giraurd ist auf seiner linken Wade tätowiert: "Skate and Enjoy", Skaten und Genießen. Der Sieger der zweiten Ausgabe ist Simon Stricker aus der Schweiz.