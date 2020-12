Ein Tischtennis-Nationalspieler als Krimiautor

Tischtennis-Nationalspieler Eric Glod arbeitet mit einer Freundin an einem Krimi, wie er in der Serie "Mein Jahr 2020" verrät.

Tischtennis-Nationalspieler Eric Glod hat versucht, das Beste aus dem komplizierten Jahr 2020 zu machen. In der Serie „Mein Jahr 2020“ verrät der 27-jährige, dass er an einem Buch schreibt, fleißig am Keyboard übt und die US-Wahl mit großer Anspannung verfolgt hat.

Eric Glod, was hatten Sie sich für 2020 vorgenommen?

Eigentlich nichts. Wenn ich etwas in meinem Leben ändern will, setze ich dies in der Regel direkt um.

Haben Sie etwas Neues gelernt?

Ich hatte mir Ende 2019 ein Keyboard gekauft ...