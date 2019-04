Tottenham hat in einer unglaublichen Begegnung mit 3:4 bei Manchester City verloren, steht aber dennoch im Halbfinale der Champions League.

Ein Spiel für die Geschichtsbücher

(sid) - Für Pep Guardiola und Manchester City ist in einem Drama für die Geschichtsbücher der Traum vom Triumph in der Champions League abermals geplatzt. ManCity reichte gegen den Ligarivalen Tottenham Hotspur auch ein 4:3 nicht, um die 0:1-Hinspielpleite wettzumachen. Der Grund: die Auswärtstoreregel.

Tottenhams Erfolgsgaranten waren der schon im Hinspiel erfolgreiche Son (7.', 10.') – der allerdings im ersten Halbfinalduell gelbgesperrt fehlen wird – und Llorente (73.), dessen Tor nach Videobeweis für die Entscheidung sorgte. Für City trafen in einer turbulenten Anfangsphase Sterling (4.', 21.'), Bernardo Silva (11.') sowie nach der Pause Agüero (59.'). Das vermeintliche 5:3 in der Nachspielzeit wurde nach Videobeweis nicht gegeben.

Startrainer Guardiola erlebte somit die nächste Enttäuschung in der Königsklasse. Der Katalane gewann den Henkelpott nur mit dem FC Barcelona (2009 und 2011), anschließend scheiterte er sowohl mit Bayern München als auch City stets schon vor dem Endspiel. Tottenham schrieb dagegen Geschichte und zog erstmals in das Halbfinale der Champions League ein, die Londoner stehen erstmals seit dem UEFA-Cup-Sieg 1984 in einem europäischen Semifinale.

Liverpool souverän

Im Aufeinandertreffen zwischen Porto und Liverpool ließen die Gäste nach ihrem 2:0-Hinspielerfolg nichts mehr anbrennen und setzten sich in Porto mit 4:1 durch. Für Liverpool, das weiter vom Doublé aus Meisterschaft und Königsklasse träumen darf, waren im Estadio do Dragao Mané (27.'), Salah (65.'), Firmino (77.') sowie van Dijk (84.') erfolgreich. Militao (68.') traf für Porto.

Trainer Jürgen Klopp hat seit seinem Amtsantritt 2015 mit Liverpool zwar schon drei Mal ein Finale erreicht, ein Titel als Krönung blieb ihm aber bislang verwehrt. Im Halbfinale kommt es nun zu den Aufeinandertreffen zwischen Tottenham und Ajax sowie dem FC Barcelona und Liverpool.