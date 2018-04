Mit Liège-Bastogne-Liège endet die Woche der Ardennenklassiker. Für die Luxemburger ist es das wichtigste der drei Radrennen.

Ein Monument zum Abschluss

Mit Liège-Bastogne-Liège, einem der ältesten Radrennen der Welt, endet am Sonntag die Woche der Ardennenklassiker. Bob Jungels wird wohl eine größere Rolle spielen als bei den beiden Rennen zuvor.

Am Sonntagabend sind sie schon wieder vorbei, die Ardennenklassiker. Traditionell endet die Woche mit einem echten Kracher, dem vierten von fünf Radsportmonumenten des Jahres. Satte 4 000 Höhenmeter sind bei Liège-Bastogne-Liège auf 258,5 km zu bewältigen, das erstmals 1892 ausgetragen wurde und somit zu den ältesten Rennen der Welt zählt.

Aus Luxemburger Sicht ist es das wohl wichtigste Rennen der Ardennentrilogie. „Die Doyenne liegt mir am besten“, sagte Quick-Step-Profi Bob Jungels nach der Flèche Wallonne am Mittwoch, wo er, wie schon beim Amstel Gold Race, eine Helferrolle einnahm. Am Sonntag soll er aber ein Leader sein, auch wenn Jungels nicht alleiniger Kapitän sein wird. Sein Team ist einfach zu stark und hat mit Julian Alaphilippe schon die Flèche Wallonne gewonnen.

Jungels kann nicht abwarten

So könnte Jungels eine Doppelspitze mit dem Franzosen bilden, der in einer überragenden Verfassung ist und in der Vergangenheit auch schon bei Liège-Bastogne-Liège glänzte. Während der Luxemburger Meister die Entscheidung deutlich vor dem Ziel suchen muss, könnte sich Alaphilippe etwas zurücklehnen und auf den Sprint einer Favoritengruppe spekulieren.

Nicht zu vergessen ist Philippe Gilbert, der bereits 2011 vor Andy und Fränk Schleck siegte. Allerdings hat der Belgier die gesamte Kampagne der Flandernklassiker bestritten. Ob er wirklich um den Sieg kämpfen könnte, ist fraglich.

2011 gewann Philippe Gilbert Liège-Bastogne-Liège vor Andy (l.) und Fränk Schleck. Ob er am Sonntag in der Lage sein wird, erneut um den Sieg zu fahren, ist fraglich. Foto: Reuters

„Liège-Bastogne-Liège ist eines der schwersten Eintagesrennen. Der Parcours ist echt zermürbend“, bringt es Quick-Steps Sportlicher Leiter Davide Bramati auf den Punkt. Der leidenschaftliche Italiener weiß um die Stärke seiner Mannschaft: „Unsere Klassikerkampagne war bisher großartig, wir würden den Vorhang nun gerne mit einem großen Knall schließen. Jeder ist motiviert, das Selbstvertrauen und die Euphorie sind nach dem Sieg bei der Flèche Wallonne riesig. Wir sind bereit, um am Sonntag die Beine sprechen zu lassen.“

Gastauer fährt für Bardet

Ben Gastauer (Ag2r) mag von den drei Ardennenklassikern Liège-Bastogne-Liège am liebsten. Er wird wieder in seine gewohnte Rolle schlüpfen und für Teamkapitän Romain Bardet arbeiten. Immerhin wurde der Franzose schon zwei Mal Sechster bei der Doyenne und zeigte bei der Flèche Wallonne, dass die Form passt.

Schon vor einer Woche sagte Gastauer: „Man braucht mich nicht in einer Ausreißergruppe zu erwarten.“ Anders als Jungels, der immer wieder an der Spitze des Pelotons zu sehen ist, verrichtet Gastauer seinen Dienst eher im Hintergrund.

In der entscheidenden Rennphase wurde nicht viel am Streckenverlauf verändert. Zumindest eine Vorentscheidung wird in den letzten 40 km an der Côte de la Redoute, der Côte de la Roche-aux-Faucons oder der Côte de Saint-Nicolas fallen. Nicht zu vergessen ist der Schlussanstieg nach Ans in den letzten 1,5 km, die definitiv die Spreu vom Weizen trennen wird.