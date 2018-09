Am Samstagabend wird die Handballmeisterschaft 2018/2019 eingeläutet. In Esch treffen dabei gleich zwei Topteams aufeinander.

Ein Kracher zum Auftakt

(ms) - Zum Auftakt der neuen Handballsaison kommt es am Samstag gleich zu einem mit Spannung erwarteten Topspiel. In der Lallinger Sporthalle empfängt der HB Esch die Red Boys. Beide Mannschaften wollen in dieser Saison wieder ein Wörtchen um den Titel mitreden und demnach ist dieses Duell am ersten Spieltag eine wichtige Standortbestimmung.



In den restlichen drei Partien des Abends sollten die Rollen klar verteilt sein. Meister HB Käerjeng eröffnet die Mission Titelverteidigung mit einem Heimspiel gegen Diekirch. Der HB Düdelingen steht zu Hause gegen Schifflingen vor einer lösbaren Aufgabe.



Schon etwas enger könnte es zwischen Petingen und Berchem zugehen. In der Neuauflage des Pokalendspiels haben die damals unterlegenen Gastgeber eine Außenseiterchance. Alle Partien des ersten Spieltags beginnen um 20.15 Uhr.