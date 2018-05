Luxemburg trifft am Donnerstag um 20 Uhr im Stade Josy Barthel auf WM-Teilnehmer Senegal. Gegen die spielstarken Westafrikaner muss die FLF-Auswahl auf zwei wichtige Spieler verzichten.

Ein kleiner Vorgeschmack auf die WM

Ob die Zuschauer am Donnerstagabend mit Sadio Mané einen der Torschützen des rezenten Finales der Champions League zwischen Liverpool und Real Madrid (1:3) auf dem Spielfeld sehen, scheint ungewiss. Der flinke Offensivspieler der "Reds" stößt nämlich nach einigen Tagen Extra-Urlaub erst am Tag des Spiels zur Mannschaft des Senegals. Der Afrika-Vertreter bereitet sich im französischen Vittel auf die Mitte Juni in Russland beginnende Weltmeisterschaft vor. Von dort ist er auch für das Spiel gegen Luxemburg angereist.



Senegals Trainer Aliou Cissé trifft bei der WM in Russland auf starke Gegner. Foto: AFP

Mané ist einer von vier ehemaligen Spielern des FC Metz, die sich im Kader von Trainer Aliou Cissé für die WM befinden, in der Senegal in Gruppe H auf Polen, Japan und Kolumbien trifft. Kalidou Koulibaly (Neapel/F) sowie Diafra Sakho und Ismaïla Saar (beide Rennes/F) sind die anderen drei. Die Begegnung gegen Luxemburg ist das erste von drei Testländerspielen der Westafrikaner.

Ohne Chanot und Philipps

Luxemburg geht mit ganz anderen Gedanken an dieses Testländerspiel heran als die Gäste. Nationaltrainer Luc Holtz ist in der Vorbereitung auf die im September beginnende Nations League. Auch wenn er selbst zugibt, dass das Leistungsvermögen Senegals weit über jenem von Moldawien und San Marino liegt (zwei der drei Gegner in der Nations League), so bietet sich der Vergleich doch geradezu an, um das Defensivverhalten zu überarbeiten.



"Die vier Gegentore, die wir gegen Österreich hinnehmen mussten, zeigen, dass noch Luft nach oben ist", so der Nationaltrainer. Allerdings muss er für das Spiel gegen Senegal und für die Begegnung fünf Tage später gegen Georgien auf zwei Defensivpfeiler verzichten: Maxime Chanot (New York City FC/USA) und Chris Philipps (Legia Warschau/PL) wurden von ihren respektiven Clubs nicht freigestellt. "Es ärgert mich, weil ich nicht nachvollziehen kann, warum Warschau Chris die Möglichkeit nimmt, diese beiden Spiele zu bestreiten. Ich weiß, dass er gerne zu uns gestoßen wäre."



Gerson Rodrigues soll über die linke Angriffsseite wirbeln. Foto: Christian Kemp

Dennoch stehen Holtz 23 Spieler zur Verfügung, von denen 14 für einen ausländischen Verein spielen. "Wir werden in den beiden kommenden Spielen zwei verschiedene taktische Varianten testen. Ich will ebenfalls versuchen, jedem Spieler ein Minimum an Einsatzzeit zu geben. Die Leistung ist mir wichtiger als das Resultat. Wenn Ersteres stimmt, wird das Zweite folgen."

Live auf wort.lu

An der Abendkasse im Stade Josy Barthel sind noch Karten ab 18.30 Uhr erhältlich. Wenn Sie das Spiel nicht vor Ort verfolgen können, so bieten wir Ihnen wie gewohnt mit unserem Liveticker (ab 19.45 Uhr an dieser Stelle) die Möglichkeit, keinen entscheidenden Moment zu verpassen.

Die voraussichtliche Mannschaftsaufstellung: Moris; Jans, Mahmutovic, Gerson, Carlson; C. Martins, Barreiro; Bohnert, V. Thill, Rodrigues; Joachim