Der 22 Jahre alte Tomas Koldas überragt im dritten Halbfinale gegen Berburg und greift mit seiner Mannschaft nach dem Meistertitel.

Tischtennis

Ein junger Tscheche führt Howald ins Endspiel

Jan MORAWSKI Der 22 Jahre alte Tomas Koldas überragt im dritten Halbfinale gegen Berburg und greift mit seiner Mannschaft nach dem Meistertitel.

Vor genau einem Jahr war der Tscheche Tomas Koldas die Nummer 340 der Weltrangliste. Nun spielt er in Luxemburg groß auf. Der DT Howald hat es seinem 22 Jahre alten Neuzugang zu verdanken, dass die Mannschaft nach dem Pokalsieg auch um den Meistertitel spielen darf.

Berburg will sich von seinen Fans ins Finale tragen lassen Die Tischtennisspieler um Michael Schwarz müssen gegen Howald ins Entscheidungsspiel. Die jüngste Niederlage war ganz besonders bitter.

Denn im entscheidenden Halbfinale gegen Berburg holte Koldas nicht nur zwei Einzelsiege gegen Eric Thillen und Michael Schwarz (jeweils mit 3:1), sondern machte den Sack im Schlussdoppel an der Seite von Xia Cheng auch höchstpersönlich zu (3:0 gegen Schwarz und David Henkens). Am Montag gewann Howald in Berburg mit 5:4 und zog ins Endspiel ein.

Dort wartet Titelverteidiger Hostert-Folschette, der im Halbfinale gegen Aufsteiger Reckingen nicht ins dritte Spiel musste. Die Finalserie der Audi TT League beginnt am Dienstag, dem 9. Mai.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.