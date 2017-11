(sid) - Ausgelassen hüpften die Spieler durch die Kabine, schwenkten die Trikots, skandierten inbrünstig das schon berüchtigte "Vamos, vamos, Chape" und verwandelten die Umkleide nach dem vorzeitig gesicherten Verbleib in Brasiliens oberster Fußballliga in ein Tollhaus.



Erstmals nach dem 23. November 2016, als die kleine "Associacao Chapecoense de Futebol" ihren historischen Einzug ins Finale der Copa Sudamericana auf gleiche Weise feierte, durchwehte die Arena Conda wieder pure Freude. Das Video, gefilmt nach dem rettenden 2:1 gegen EC Vitoria, ist jetzt knapp zwei Wochen alt – und auch eine Hommage an die Helden, die exakt vor einem Jahr wenige Tage nach ihrem Halbfinalcoup auf dem Weg zu ihrer Partie des Lebens in den Tod flogen.



In der Bergregion zerschellt



In der Nacht zum 29. November zerschellte der Charterflieger, der "Chape" zum Final-hinspiel gegen Atletico Nacional bringen sollte, am Cerro Gordo, in der Bergregion vor der kolumbianischen Metropole Medellin.

Den Absturz der LaMia-Maschine mit leer geflogenen Tanks, rund 30 km vor dem Zielflughafen, überlebten nur sechs der 77 Insassen. Für 19 Spieler, 14 Mitglieder des Trainerstabes und neun Personen aus der Clubführung blieb das Märchen vom Provinzverein aus dem ländlichen Bundesland Santa Catarina ohne Happy End. Die Überlebenden wurden zum Symbol des Neuanfangs und stehen nun wieder mitten im Leben.



Hochzeit nach Absturz

Jakson Follmann, der wegen der Teilamputation seines rechten Unterschenkels vom Tor ins Clubheim wechselte, heiratete am 20. Oktober seine Andressa. Ein Ja-Wort, das sich die beiden wegen der Tragödie nicht wie vorgesehen im vorigen Dezember geben konnten. Alan Ruschel, als Erster aus dem Wrack geborgen, feierte sein Comeback im großen Stil am 7. August vor den Augen der Welt gegen Lionel Messi und Co. im Camp Nou des FC Barcelona.

Doch für den 28-Jährigen ist heute nicht immer Platz im Kader. Helio Neto, der im Albtraum das Unglück vorausahnte, trug die schwersten Verletzungen davon. Sein Knie und sein Rücken schmerzen weiterhin, sodass an Profifußball noch nicht zu denken ist.