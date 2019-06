Die Vereine aus der BGL Ligue waren sehr eifrig auf dem Transfermarkt und holten neue Spieler. Doch einige Spitzenclubs gaben auch Leistungsträger ab. Eine Transferübersicht.

Ein großes Kommen und Gehen

Die Vereine aus der BGL Ligue waren bislang recht aktiv auf dem Transfermarkt. Bis Montagabend hatten sie Zeit, Spieler von nationalen Konkurrenten unter Vertrag zu nehmen. Die Möglichkeit, Spieler von ausländischen Clubs zu erwerben, besteht aber noch bis zum 31. Juli.

Die Aktivitäten einiger Clubs dürften ihre Fans wenig optimistisch in die Zukunft blicken lassen. Dies trifft beispielsweise auf Fola zu. Der älteste Verein Luxemburgs muss den Gürtel enger schnallen, da sich ein wichtiger Sponsor zurückgezogen hat.

Die Abgänge von Torschützenkönig Samir Hadji (nach Virton) und Linksverteidiger Mehdi Kirch (nach Düdelingen) tun weh. Aber auch die Wechsel von Ryan Klapp (F91), Tom Laterza (Niederkorn) und Roman Pierrard (Hesperingen) fallen negativ ins Gewicht. Als neuer Spieler wurde bislang nur Offensivakteur Gau-thier Caron (bislang Differdingen) unter Vertrag genommen.

Großer Umbruch beim Doublésieger

Ähnlich groß wie bei Fola fiel der Umbruch bei F91 aus. Vom Team, das in der vergangenen Saison sensationell in die Gruppenphase der Europa League stürmte und den Doublésieg feierte, sind nur noch wenige Spieler inklusive Kapitän Tom Schnell und Torhüter Jonathan Joubert übrig. Beim Verein aus der Forge du Sud macht sich bemerkbar, dass Investor Flavio Becca seine Prioritäten in Richtung Virton und Kaiserslautern verlagert hat. So verließ unter anderem auch Trainer Dino Toppmöller den Verein und coacht künftig Virton.

Auch bei zwei weiteren Europapokalteilnehmern, Niederkorn und Jeunesse, stand die bisherige Transferperiode im Zeichen der Wechsel und nicht der Kontinuität. Es wird interessant zu beobachten sein, wie schnell die beiden Teams zu einer Einheit werden.

Thomé: "So bekommt man keine Ruhe in den Verein"

Ein Trainer, der die BGL Ligue aus dem Effeff kennt, ist Marc Thomé. Der 55-Jährige, der in der neuen Saison bei Rosport in der Verantwortung stehen wird, steht den Transferaktivitäten der Spitzenvereine skeptisch gegenüber: "Bei den Topclubs gab es ein großes Kommen und Gehen. So bekommt man keine Ruhe in den Verein. F91, Fola, Jeunesse und Niederkorn sind von der Papierform her nicht stärker geworden. Nichtsdestotrotz wird dennoch wohl eines dieser Teams Meister."

Mit den Rosporter Transferaktivitäten ist Thomé zufrieden: "Ich hatte vor meinem Engagement in Rosport Bedingungen gestellt. Kein Stammspieler dürfte abgegeben und das Team mit drei bis fünf Spielern verstärkt werden. Diese Bedingungen wurden erfüllt."

Thomé hebt die große Auswahl an luxemburgischen Spielern hervor: "Ich könnte ein Team mit elf guten luxemburgischen Spielern aufstellen. Mich freut es, dass so viele Akteure bereit sind, den langen Weg in den Osten des Landes auf sich zu nehmen."

F91 Neuzugänge: Adel Betaieb (La Louvière Centre/B), Foudil Bouchentouf (Lyon 2/F), Mohamed Bouchouari (Anderlecht/B), Bertino Cabral (RM Hamm Benfica), Ricardo Delgado (Jeunesse), Hearvin Djetou (Racing Club Fléchois/F), Salif Dramé (Virton/B), Noé Ewert (Käerjéng), Mickaël Garos (Differdingen), Lucas Gonzales (Haguenau/F), Mehdi Kirch (Fola), Ryan Klapp (Fola), Corenthyn Lavie (Hostert), Thibaut Lesquoy (Virton/B), Edvin Muratovic (Differdingen), Omar Natami (Jeunesse), Laurent Pomponi (Bastia-Borgo/F), Chris Stumpf (Hostert) Abgänge: Sofian Benzouien (Hesperingen), Milan Bisevac (Hesperingen), Clément Couturier (Virton/B), Clayton de Sousa (Jeunesse), Aniss El Hriti (Chambly/F), Enzo Esposito (Hesperingen), Sanel Ibrahimovic (Wiltz), Leon Jensen (Zwickau/D), Yannick Kakoko (Titus Petingen), Marc-André Kruska (Laufbahnende), Kevin Malget (Virton/B), Bryan Mélisse (Hesperingen), Jerry Prempeh (Virton/B), David Turpel (Virton/B) Trainer: Emilio Ferrera (1. Saison) Fola Neuzugang: Gauthier Caron (Differdingen) Abgänge: Peter Chrappan (Ziel unbekannt), Chris Clement (Laufbahnende), Samir Hadji (Virton/B), Dritro Kelmendi (Strassen), Mehdi Kirch (F91), Ryan Klapp (F91), Tom Laterza (Niederkorn), Roman Pierrard (Hesperingen), Enis Saiti (Rosport) Trainer: Jeff Strasser (2. Saison) Jeunesse Neuzugänge: Rick Brito (Wiltz), Clayton de Sousa (F91), Yannick Makota (Pobeda Prilep/MKD), Halim Meddour (Amnéville/F), Cédric Soares (Mondorf) Abgänge: Ricardo Delgado (F91), Omar Er Rafik (US Esch), Lazare Kupatadze (Ziel unbekannt), Alison Martins (Etzella), Hakim Menaï (Hesperingen), Omar Natami (F91), Momar N'Diaye (Rodange), Joël Pedro (Hesperingen), Adrien Portier (Lorentzweiler) Trainer: Nicolas Huysman (1. Saison) Niederkorn Neuzugänge: Kenan Agovic (Kayl-Tetingen), Issa Bah (RM Hamm Benfica), Ricky Borges (Käerjéng), Yannick Cervellera (Eintracht Trier/D), Jonni Correia (Kayl-Tetingen), Youn Czekanowicz (ohne Verein), Tom Laterza (Fola), Jacky Mmaee (Wiltz), Gullit Ramos (F91), Florik Shala (Racing), Christian Silaj (Titus Petingen), Aldin Skenderovic (Elversberg/D) Abgänge: Patrick Etshimi (Ziel unbekannt), Jordan Gobron (Ziel unbekannt), Farid Ikene (Racing), Alexandre Karapetian (Ziel unbenannt), Kevin Kerger (Titus Petingen), Marvin Martins (Karpaty Lviv/UKR), Mario Mutsch (Laufbahnende), Dzenid Ramdedovic (Rodange), Charly Schinker (Laufbahnende), Mike Schneider (Titus Petingen), David Soares (Rodange), Igor Teles (RM Hamm Benfica) Trainer: Roland Vrabec (1. Saison) Differdingen Neuzugänge: Andrea Amodio (Titus Petingen), Kenan Avdusinovic (Titus Petingen), Théo Brusco (Villerupt/F), Andreas Buch (Pfeddersheim/D), Kevin d'Anzico (Käerjéng), Kilian Gulluni (Forbach/F), David Kalonji (Woluwe-Zaventem/B), Edin Osmanovic (Etzella) Abgänge: Ante Bukvic (Weiler), Gauthier Caron (Fola), Ricardo Couto Pinto (Ziel unbekannt), Mickaël Garos (F91), Ndriqim Halili (Ziel unbekannt), Edvin Muratovic (F91), Jordan Oukache (Ziel unbekannt), Pedro Ribeiro (US Esch), André Rodrigues (US Esch), Alex Semedo (Mondorf), Tom Siebenaler (Strassen), Julien Weber (Luna Oberkorn) Trainer: Paolo Amodio (2. Saison) Racing Neuzugänge: Sota Adachi (Mertert-Wasserbillig), Dwayn Holter (Virton/B), Farid Ikene (Niederkorn), Rayane Laouira (Junglinster), Glodi Zinga (Titus Petingen) Abgänge: Ricardo Dionisio (Mühlenbach), Tarek Nouidra (Hostert), Edis Osmanovic (Wiltz), Florik Shala (Niederkorn), Sebastian Szimayer (Strassen) Trainer: Patrick Grettnich (Interimscoach) Strassen Neuzugänge: Adnan Basic (Titus Petingen), Ryunosuke Hayasaka (Tonan Maebashi/JPN), Dritro Kelmendi (Fola), Khalid Lahyani (Hostert), Marcel Linn (Völklingen/D), Stefan Lopes (Mondorf), Tom Siebenaler (Differdingen), Alan Stulin (Aachen/D), Sebastian Szimayer (Racing) Abgänge: Valerio Barbaro (Rodange), Pedro dos Santos (Rosport), Antoine Goulard (Laufbahnende), Mickaël Jager (Mamer), Alexis Lafon (Laufbahnende), Patrice Mondon (Mamer), Bob Simon (Käerjéng), Théo Sully (Hostert), Yuki Tsuchihashi (Ziel unbekannt) Trainer: Manuel Correia (2. Saison) Titus Petingen Neuzugänge: Emir Bijelic (Rümelingen), Mathis Fonovich (Rushall/ENG), Allan Hauguel (Le Havre/F), Abdoul Aziz Kaboré (Fleury/F), Yannick Kakoko (F91), Joel Kalonji-Kalonji (Mouscron/B), Kevin Kerger (Niederkorn), Idir Mokrani (RM Hamm Benfica), Tom Ottelé (Käerjéng), Robin Peeters (Geel/B), Miguel Palha (Vilaverdense/P), Nathan Rodes (Sporting Charleroi/B), Mike Schneider (Niederkorn), Demin Skenderovic (F91), Jordy Soladio (Dessel Sport/B) Abgänge: Andrea Amodio (Differdingen), Kenan Avdusinovic (Differdingen), Adnan Basic (Strassen), Filip Bojic (Virton/B), Lucas Carnevalli (Ziel unbekannt), Joël da Mata (Rosport), Semsudin Dzanic (Mühlenbach), Ibou Sawaneh (Ziel unbekannt), Kai Schwitz (Junglinster), Christian Silaj (Niederkorn), Glodi Zinga (Racing) Trainer: Carlos Fangueiro (2. Saison) Mondorf Neuzugänge: Joao Machado (Rodange), Yassine Mohammed (Sarreguemines/F), Cleidir Neves (Wiltz), André Oliveira (Käerjéng), Alex Semedo (Differdingen), Admir Skrijelj (Käerjéng), Ali Skrijelj (F91) Abgänge: Marwane Benamra (Virton/B), Jay Bernardino (Junglinster), Tom Boussong (Canach), Ezequiel Cabral (RM Hamm Benfica), Stefan Lopes (Strassen), Glenn Marques (Junglinster), Olivier Marques (Hesperingen), Fahret Selimovic (Mühlenbach), Cédric Soares (Jeunesse), Fabrice Yao (Hesperingen) Trainer: Arno Bonvini (2. Saison) Etzella Neuzugänge: Tobias Baier (Canach), Raphael de Sousa (RM Hamm Benfica), Joao Freitas (Useldingen), Alison Martins (Jeunesse), Kevin Medina (Wiltz) Abgänge: Joel Magalhaes (Mertert-Wasserbillig), Yanis N'Gbin (Erpeldingen), Edin Osmanovic (Differdingen), Dominik Zwick (Laufbahnende) Trainer: Claude Ottelé (5. Saison) Rosport Neuzugänge: Joël da Mata (Titus Petingen), Pedro dos Santos (Strassen), Enis Saiti (Fola), Davis Spruds (Bitburg/D) Abgänge: Sven Becker (Grevenmacher), Tim Hartmann (Ziel unbekannt), Daniel Kurz (Grevenmacher), Devann Yao (Ziel unbekannt) Trainer: Marc Thomé (1. Saison) Hostert Neuzugänge: Sébastien do Rosario (Erpeldingen), Amar Duracak (Ethe/B), Demir Koljenovic (Junglinster), Lucas Lamotte (Virton/B), Tarek Nouidra (Racing), Théo Sully (Strassen), Taiga Tada (Mertert-Wasserbillig) Abgänge: Corentin Baudry (Ziel unbekannt), Noa Block (Beggen), Dine Dango (Mamer), Eric Hoffmann (Lorentzweiler), Pascal Hurth (Ziel unbekannt), Khalid Lahyani (Strassen), Corenthyn Lavie (F91), René Peters (Laufbahnende), Chris Stumpf (F91), Taimo Vaz Djassi (Ziel unbekannt) Trainer: René Peters (1. Saison) Rodange Neuzugänge: Dany Albuquerque (US Esch), Valerio Barbaro (Strassen), Kader Bourtal (Al Hoceima/MAR), Dany Gonçalves (RM Hamm Benfica), Momar N'Diaye (Jeunesse), Dzenid Ramdedovic (Niederkorn), David Soares (Niederkorn) Abgänge: Lassana Diakhaby (Trélissac/F), Kevin Huberty (Ziel unbekannt), Nermin Klica (Schifflingen), Joao Machado (Mondorf), Wilson Peprah (Sanem), Valentin Targon (Sanem) Trainer: Vitor Pereira (1. Saison) Mühlenbach Neuzugänge: Brahim Abdelli (Uckange/F), Boris Bassène (Bissen), Enes Bijelic (Luna Oberkorn), Ricardo Dionisio (Racing), Munir Dragulovcanin (Wiltz), Semsudin Dzanic (Titus Petingen), Fahir Sabotic (Mersch), Fahret Selimovic (Mondorf) Abgänge: Wilson Barreto (Useldingen), Rachid Boulahfari (Laufbahnende), Edgar Co (Kayl-Tetingen), Edis Hamzikj (Kayl-Tetingen), Rodrigue Kouayep (Wiltz), Johnny Portela (Mersch), Almir Smigalovic (Mertzig) Trainer: Hasib Selimovic (1. Saison)