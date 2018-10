Ein Glücksbringer namens Jans

Die Reise der Nationalmannschaft nach Weißrussland verlief wie gewünscht. Zwar fehlen zwei erfahrene Mittelfeldspieler, dafür kann Nationaltrainer Luc Holtz auf einen Glücksbringer zählen.

„Er ist mein Lieblingsspieler“, so Luc Holtz recht trocken auf der offiziellen Pressekonferenz am Donnerstagabend in den Katakomben des Olympiastadions von Minsk auf die Frage des Präsidenten des Luxemburger Sportpresseverbandes, Petz Lahure, wieso der Nationaltrainer immer den gleichen Spieler mit zur Pressekonferenz bringen würde ...