Ein Geschwisterduo sorgt für Furore

Marie Schreiber dominiert im Cyclocross bei den Débutantes. Ihr Bruder Felix fährt im Hauptrennen ganz vorne mit. Das Duo will weiter für Furore sorgen.

„Ich will in dieser Saison den Skoda-Cross-Cup gewinnen.“ Felix Schreiber lässt keinen Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. Beim Saisonauftakt in Brouch war er Fünfter, dann lief es für den 19-Jährigen in Mersch nicht gut. Rang elf war für den Vorjahressieger eigentlich eine Enttäuschung.



Doch der U23-Landesmeister bleibt gelassen: „Alles kein Problem ...