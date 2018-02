Am Sonntag fand in Düdelingen der nationale Basketballtag statt, organisiert von der FLBB und dem T71 Düdelingen.

Sport 9

Ein gelungener Basketballtag für 250 Kinder

David Thinnes Am Sonntag fand in Düdelingen der nationale Basketballtag statt, organisiert von der FLBB und dem T71 Düdelingen.

250 Kinder haben am Sonntag „ihren” Sport beim nationalen Basketballtag in Düdelingen, den der nationale Verband in Zusammenarbeit mit dem T71 Düdelingen organisiert hatte, ausgeübt.



9 Fotos: Luca Mahnke

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Fotos: Luca Mahnke Fotos: Luca Mahnke

Fotos: Luca Mahnke Fotos: Luca Mahnke Fotos: Luca Mahnke Fotos: Luca Mahnke Fotos: Luca Mahnke Fotos: Luca Mahnke Fotos: Luca Mahnke