Ein Fußballtalent namens Camavinga

Eduardo Camavinga gilt als großes Fußballtalent. Dank des 17-Jährigen holte Rennes in der Ligue 1 einen Punkt gegen Lille.

Die Ligue 1 hatte es am Wochenende nicht leicht, die Aufmerksamkeit der Fußballfans auf sich zu ziehen. Schließlich tritt der französische Meister Paris SG am Sonntagabend in seinem lang ersehnten ersten Finale der Champions League gegen Bayern München an. Und dennoch konnte, wer am Samstagabend die Partie Lille gegen Rennes verfolgte, einem Ereignis beiwohnen, das nicht weniger spannend war. Einem Ereignis namens Eduardo Camavinga.



Eigentlich sollte die Partie der Höhepunkt dieses ersten Spieltags werden: Der Tabellenvierte der Vorsaison empfing den Tabellendritten ...