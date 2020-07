Das Basketballturnier TBT ist bei den US-Profis in der Sommerpause sehr beliebt. Zwei Spieler, die in Luxemburg aktiv waren oder sind, spielen im Finale um eine Million US-Dollar.

Ein Felser und ein Ex-Bartringer spielen um eine Million

Die Basketballer müssen im Sommer nicht unbedingt auf ihren Sport verzichten. Viele US-Profis und Ex-NBA-Spieler nehmen jedes Jahr am TBT (The Basketball Tournament) teil und können dabei richtig viel Geld verdienen.

Es geht um eine Million US-Dollar fürs Team, die dann auf Spieler und Personal aufgeteilt wird. In den vergangenen vier Jahren betrug die Siegprämie sogar noch das Doppelte, sie wurde allerdings für das Jahr 2020 wieder nach unten geschraubt.

Im Finale in der Nacht auf Mittwoch treten zwei Spieler an, die den Luxemburger Basketballkennern bestens bekannt sind. Duane Johnson spielt in der kommenden Saison für Arantia, bisher lief er für Black Star auf. Jarvis Williams kam in der vergangenen Saison für Sparta zum Einsatz.

Sieg gegen Ex-NBA-Star

Johnsons Team Sideline Cancer gewann am Sonntag gegen Overseas Elite, für das immerhin Joe Johnson auf dem Parkett steht. Dieser spielte 18 Jahre lang in der NBA, ist mehrfacher All-Star gewesen und kam auch im US-amerikanischen Nationalteam zum Einsatz.

MO CREEK SENDS SIDELINE CANCER TO THE TBT CHAMPIONSHIP GAME!!!!!!!@SidelineTBT pic.twitter.com/bwU2ziNiWP — TBT (@thetournament) July 12, 2020

Doch sein Können allein sollte nicht reichen, denn Maurice Creek erzielte für Sideline Cancer den Siegtreffer zum 67:65. Laut der Elam-Ending-Regel, die bei diesem Turnier angewandt wird, waren 67 Punkte zum Sieg vonnöten.

Williams und die Golden Eagles hatten im Halbfinale Red Scare besiegt. Er würde für einen Finaltriumph persönlich 90.000 US-Dollar einstreichen, während sich Johnson immerhin noch über 75.000 US-Dollar freuen dürfte.

Das Finale findet in der Nacht zum Mittwoch um 1 Uhr Luxemburger Zeit statt und wird live auf dem Sportsender ESPN übertragen.

