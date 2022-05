Das Trainerkarussell in der ersten Fußballliga dreht sich weiter. Nun präsentiert Mondorf seinen neuen Coach für die nächste Saison.

BGL Ligue

Ein alter Bekannter wird Trainer in Mondorf

Fußball-Erstligist Mondorf hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der Club am Montagabend mitteilte, wird Manuel Correira den Tabellenneunten der abgelaufenen BGL-Ligue-Saison übernehmen. Damit endet die Zeit von Coach David Zitelli, der die Mondorfer zum Klassenerhalt geführt hatte.

Der 46 Jahre alte Correia hat bereits reichlich Erfahrung in der BGL Ligue. Zuletzt stand der Portugiese bei UNA Strassen (2016-2017) und Titus Petingen (2018-2021) in der Verantwortung. Der Trainerstab um Correia soll in den kommenden Tagen finalisiert werden.





