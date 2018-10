Am Samstag unterlief Ron-Robert Zieler im Tor des VfB Stuttgart ein fataler Fehler. Nach einem Einwurf hätte der Keeper den Ball nicht berühren dürfen.

Eigentor oder Eckstoß

Am Samstag unterlief Ron-Robert Zieler im Tor des VfB Stuttgart ein fataler Fehler. Nach einem Einwurf hätte der Keeper den Ball nicht berühren dürfen.

"Aus einem Einwurf kann nicht direkt ein Tor erzielt werden. Wenn der Ball ins Tor der einwerfenden Mannschaft geht, wird auf Eckstoß entschieden." Die "Regel 15 Einwurf", die in den Spielregeln des DFB (Deutscher Fußball-Bund) klar formuliert steht, kannten vor vergangenem Samstag wohl nur wenige.



Auch Stuttgarts Keeper Ron-Robert Zieler wusste das wohl nicht.

In der 68.' des Bundesligaspiels gegen Bremen richtete er sich die Stutzen und regierte viel zu spät auf den Einwurf, den Mitspieler Borna Sosa in seine Richtung geworfen hatte.



Zu spät



Was dann folgte, war Slapstick: Zieler versuchte, den Ball wegzuschlagen, er streifte ihn allerdings nur leicht - prompt kullerte die Kugel ohne entscheidende Änderung ihrer Flugbahn weiter in das Stuttgarter Tor. Ohne die Berührung von Zieler hätte es Eckball gegeben. So stand es plötzlich 1:1.



¿EL PARA QUÉ TE TRAJE DEL AÑO?#BundesligaxFOX | Para verlo una y mil veces, el insólito gol en contra desde un lateral que se hizo Zieler. pic.twitter.com/fCx73PuOrR — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 29. September 2018

Am Ende durften Zieler und Co. trotzdem jubeln, denn Stuttgart setzte sich mit 2:1 durch.