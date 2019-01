In der Goldsteak-Affäre ist Franck Ribérys Verhalten gegenüber seinen Kritikern völlig inakzeptabel.

Prominente Fußballer bringen es immer wieder fertig, in den sozialen Netzwerken ein klassisches Eigentor zu erzielen. War es im vergangenen Sommer noch der deutsche Nationalspieler Mesut Özil, der sich verdribbelte, indem er sich mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan abbilden ließ und so für ein Politikum sorgte, so leistete sich nun FC-Bayern-Profi Franck Ribéry mit der Goldsteak-Affäre einen Fehltritt.



Diese Skandale zeigen, wie naiv verschiedene Stars im Umgang mit den sozialen Medien sind und, wie schlecht sie beraten werden ...