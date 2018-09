Ehre, wem Ehre gebührt

Dank F91 rückt Luxemburg erneut in den Fokus europäischer Fußballfans. Das ist gut für den Luxemburger Fußball und für das Ansehen des Sports in der Gesellschaft.

Dank F91 rückt Luxemburg erneut in den Fokus europäischer Fußballfans. Das ist gut für den Luxemburger Fußball und für das Ansehen des Sports in der Gesellschaft.

So wie F91 Düdelingen polarisiert kein anderer luxemburgischer Sportclub. Der Verein, der den Fußball hierzulande in den vergangenen beiden Jahrzehnten weitgehend dominierte, hat nicht nur Sympathisanten. Doch selbst die Kritiker müssen dem Club aus der Forge du Sud nun Respekt zollen, denn was er geleistet hat, ist sensationell.



Viele Fußballanhänger verstehen zudem nicht, warum die Düdelinger immer wieder darauf aufmerksam machen, dass sie eine gut funktionierende Jugendakademie hätten ...