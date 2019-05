Ehnen spielt auch in der kommenden Saison in der 2. Division. Im Relegationsspiel setzte sich das Team mit 2:1 gegen Clerf durch.

Ehnen sichert sich den Klassenerhalt

David THINNES Ehnen spielt auch in der kommenden Saison in der 2. Division. Im Relegationsspiel setzte sich das Team mit 2:1 gegen Clerf durch.

Ehnen besiegt Clerf im Relegationsspiel mit 2:1 und schafft somit den Klassenerhalt in der 2. Division. Clerf und Ehnen stehen erstmals in Relegationspartien.

In Consdorf erzielte der Drittdivisionär vor 476 Zuschauern das erste Tor, nur in den eigenen Kasten. Ehnen führte also in der 36.' mit 1:0. Clerf hatte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Chance zum Ausgleich. Doch Mendes scheitert mit einem Foulelfmeter am gegnerischen Torhüter.



Der Ausgleich sollte dem Team aus dem Norden dann in der zweiten Halbzeit gelingen: In der 61.' verwandelt Conway einen Freistoßaus 20 m.

Doch auf wenn Clerf jetzt mehr Spielanteile hatte, war es Ehnen, das den Führungstreffer erzielte. Machado schoss in der 68.' das 2:1 nach einem Konter.