Interview: Kevin Zender

Die Nachricht, dass Mandy Minella schwanger ist und in Wimbledon ihr letztes Turnier der Saison bestreitet, verbreitete sich in den internationalen Medien wie ein Lauffeuer. Ihr 36-jähriger Ehemann und Coach Tim Sommer spricht u. a. über seine Gefühle, Minellas Rückkehr nach der Babypause und welche Schwierigkeiten auftauchen, wenn man der Ehemann und Coach in einer Person ist.



Tim Sommer, herzlichen Glückwunsch zur bevorstehenden Geburt Ihrer Tochter. Wie fühlen Sie sich?



Mandy und ich freuen uns sehr und sind überglücklich ...